Antepsan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Antepsan Yönetim Kurulu üyeleri İzzet Bakır ile Murat Bakır yayımladıkları ortak mesajda, ”30 Ağustos, bugün vatan topraklarımızda milli irademizin ve bağımsızlığımızın ilelebet süreceğinin ilanıdır. Milletimiz bağımsızlığa giden yolda tüm engelleri bertaraf etmiştir. Dolayasıyla, kazandığımız bu büyük zafer, asırlardır hür yaşayan milletimizin ilelebet bağımsız yaşama iradesinin en önemli göstergesidir. büyük zaferin 99. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bu toprakları miras bırakan Aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz " ifadelerine yer verildi.