Antepsan'dan büyük başarı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan, “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 Araştırması” sonuçlandı. Araştırma sonucunda, Antepsan Firması büyük bir başarıya imza atarak, listede 26'ıncı sırada yer aldı.

Gaziantep'te, 2008 yılında öğretmen bir babanın iki oğlu tarafından kurulan Antepsan firması, İSO tarafından “Türkiye'nin İkinci 500 büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda 26'ıncı sırada yer buldu. Her geçen gün üretim, ihracat ve istihdam alanında yatırımlarına devam eden Antepsan Firması, örnek olacak başarı hikayesine imza attı.

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bakır, ağabeyi İzzet Bakır ile düşük bir sermayeyle 2008 de kurdukları Antepsan Firması, iki kardeşin azmi ve başarısıyla günden güne büyümeye devam ediyor. Firma son olarak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında firma 26'ıncı sırada yer aldı.