Antika mobilyalardan dönüştürülen gramofonlar hüzünlendiriyor

Gaziantep'te farklı sektörlerdeki iki arkadaş 5 yıl önce birlikte çalışmaya karar verdiler. Tarihi ahşaplara gramofon, pikap ve tarihi radyoları restore ederek dönüştüren iki kafadar koleksiyoncuların gözdesi haline gelirken, ortaya çıkardığı eserler ise görenleri hüzünlendiriyor

Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Zeynel Toparlı, baba mesleği elektronik cihazları tamir ederken, tarihi mobilyaları tamir eden ve onaran 53 yaşındaki Ahmet Torun ile birlikte 5 yıl önce ortak Tarihi Yeni Han'da bir dükkan açtı. Piyasadaki hurda, eski mobilya, gramofon, pikap gibi eşya ve parçaları alan arkadaşlar, güçlerini birleştirerek, aldıkları tarihi eşyaları yeniden dönüştürmeye başladı. Tarihi mobilyalara, gramofon, pikap ve tarihi radyoları monte etmeye başlayan arkadaşlar, 50, 100, 150, 200 yıllık eserleri restore edip, dönüştürerek meraklılarının beğenisine sunuyor. Başta koleksiyoncular olmak üzere nostalji sevenlerin gözdesi haline gelen arkadaşların dönüştürdüğü eserlerde ise geçmişin izlerini görenler ise hüzünleniyor.

Günler süren, titiz çalışmalar ile asırlık gramofon, pikap, radyoları görenleri hüzünlendiren eserlere dönüştüren iki kafadar, dönüştürdükleri ürünleri ise tarihine, özelliğine, göre 3 bin TL ile 50 bin TL arasında satıyor.

"Eski günlerine dönüyor, hüzünleniyorlar"

Eserlerini görenlerin hüzünlendiğini anlatan Toparlı, "Burada antika tamiratı yapıyoruz. yrıca antika eşyaları alıp, onarıp, dönüştürüp satıyoruz. Orijinal antikaların restorasyonunu da yapıyoruz. Orijinal antika olsun, hepsini kendimiz yapıyoruz. Yoğun talep oluyor. Burası antikacıların toplandığı bir yer. Gaziantep'te ihtiyacı olan zaten ya buraya geliyor ya da sosyal medyadan bizi buluyorlar. Tadilat, boya orijinaline uygun yapıyoruz. 110 yılık 200 yılık tarihi aynalar var. Onlar tarihi aynalar onun mesela aynası artık çürümüş oluyor. Orijinaline uygun olarak yapıyoruz. Gramofonları, aynaları, sandıkları her şeyin orijinalini yapıyoruz. Gören tekrar bu eserlerin başında eski günlerine dönüyor, hüzünleniyor. Mesela bir hanım efendi, ailesinin komodini getirdi. Çekmeceli komodine, plak çalar ekledik. Gördükten sonra ise çok sonra duygulandı. Çünkü hatırası olan o komidini kullanamıyordu, atıl bir şekilde duruyordu. Şimdi üzerine bir gramofon koyduk, harika oldu. Şimdi, bu komidini ve gramafonu evinin en güzel yerinde tutuyor" şeklinde konuştu.

Talebe yetişmekte zorlanıyorlar

Tarihi, eski ürünleri yine eski parçalarla onardıklarını anlatan Ahmet Torun ise, "Ben bu sektörde oldukça yeniyim ama ufak tefek elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Eski el işi olan oymalardan gramofon kalıpları, diğer malzemelerden gramofon boruları yapıyoruz. Onları güncelleyip çalışır vaziyete meraklılara sunuyoruz. Bazı ürünlerin tahmini eski olmalarından dolayı güç bulamıyoruz, yenileri yoktur. Genelde kullandığımız malzemeler de eski oluyor. Eski mobilyalar eski camlar diğer malzemeleri biz dönüşüm yaparak güncelliyoruz. Haliyle bunlar talep çok fazla talep oluyor. Nostaljiye bir özlem var insanlarımızda. Gaziantep'imize gelen yerli ve yabancı turistler de çok rağbet gösteriyor. Büyük ilgi görüyor eserlerimiz. Taleplere yetişmekte zorlanıyor. Elimizden geldiği kadarda yetişmeye çalışıyoruz. Kullandığımız oymalar tahmini 40- 45 yılık tabi biz onları tam dönemine göre güncelliyoruz" diye konuştu.