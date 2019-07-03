Antrenör adaylarına yaz döneminde staj imkanı

Spor tesislerinde gerçekleştirilen çalışmalarla genç antrenörler, uzmanlık alanlarında tecrübe kazanıyor.

Antrenör adaylarının akademik hayatlarında öğrendikleri konuları saha uygulamaları içinde görmeleri, uzmanlaştıkları branşların antrenörlüğü ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerileri iş ortamı içinde uygulayabilmeleri ve mezun olduktan sonra çalışma hayatına kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için yeni antrenörlere büyük destek veren Şehitkamil Belediyesi, sporcu ve hakemlerin yanı sıra teknik adamların gelişimi adına kurumlar arası işbirliğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Spor okulları, spor merkezleri ve proje çalışmalarında görev yapan genç antrenörler, kendilerine sağlanan imkanlardan oldukça memnun.

Uzmanlık alanında staj yapmanın sayısız avantajı var

Antrenör ve beden eğitimi öğretmeni adayları için staj yapabilmenin kariyerleri boyunca kendilerine sayısız avantaj sağlayacağını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Beden eğitimi ve spor yüksek okulunda eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilerimiz ve yeni mezun olan arkadaşlarımıza spor okullarımızda, spor merkezlerimizde staj mahiyetinde çalışmalar yapmalarına imkan sağlıyoruz. On binlerce sporcunun yararlandığı, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlarının yetiştiği tesislerde staj yapabilmek antrenör ve beden eğitimi öğretmeni adayları içinkariyerleri boyunca kendilerine sayısız avantaj sağlayacak. Spor alanında nitelikli kişilerin yetişmesi Gaziantep ve Türk sporu adına çok değerlidir. Bu nedenle farklı branşlarda yetiştirdiğimiz şampiyonların yanı sıra antrenör ve hakem eğitimlerine yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde büyük yer veriyoruz. Kurumlar arası işbirliğiyle yaptığımız eğitici eğitimi çalışmalarına destek verenlere gönülden teşekkür ediyorum. Tüm genç antrenörlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Saha uygulamalarının büyük faydasını gördüm

Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Oklu Öğretmenlik Bölümü Öğrencisi Elif Özkoyuncu, yaz döneminde katıldığı spor okulu çalışmalarında yaptığı çalışmaların büyük faydasını gördüğünü söyledi. Özkoyuncu, “Mezun olduktan sonra basketbol antrenörü olmak istiyorum. Bu bağlamda yaz spor okulu çalışmalarında görev aldım. Saha uygulamalarının büyük faydasını gördüğüm gerek teorik gerekse de pratikte olan bilgilerime yenilerini eklediğimi gönül rahatlığı ile ifade edebilirim. Bizleri bu platformlara yönlendiren değerli hocalarıma ve bize tesislerinin kapılarını açan, görev veren ve her fırsatta bizlerin yanında olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.