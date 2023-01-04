AR-GE destek programları GSOMEM'de anlatıldı

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSOMEM) düzenlenen toplantıya Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve firma yetkilileri katıldı.

Gaziantep ve bölge firmalarının araştırma-teknoloji geliştirme çalışmalarına, daha rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına ve Ar-Ge desteklerinden fayda sağlamalarına katkı sağlamak amacıyla yapılan toplantıda, TEYDEB Ar-Ge destekleri, bu desteklere yönelik süreçler, projelerin kabul ölçütleri ve firmalar ile yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, toplantının açılışında yaptığı konuşmada teknoloji ve inovasyonun günümüz dünyasında taşıdığı öneme dikkati çekti. Araştırma, inovasyon ve teknoloji odaklı girişimlerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaların dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığını söyleyen Dereli, “Biz Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak ülkemiz ve dünyamız için “neler yapabiliriz” diye yeni projeler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda üniversite-sanayi iş birliği ile Gaziantep Sanayi Odamız ile birlikte de çalışmalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün bu toplantıda konuşulan TEYDEB destekleri, sanayimizin hedefleri doğrultusunda çok kıymetli fırsatlar sunuyor. Söz konusu desteklerden yararlanabilecek firmalarımızın buradan önemli faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Toplantının hayırlı olmasını diliyor, iş birlikleri için TEYDEB ve Gaziantep Sanayi Odası'na teşekkür ediyorum” dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak da konuşmasında Gaziantep Sanayi Odası olarak sanayide dönüşüm hedefleri doğrultusunda; firmaların Ar-Ge'ye dayalı üretim yapmaları, ürünlerine mühendislik, teknoloji ve yenilik katarak teknolojisi yüksek katma değerli ürünler üretmelerine destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Gıda, tekstil, makine, kimya ve plastik sektörleri başta olmak üzere 160 alanda binlerce çeşit üretim yapan Gaziantep'in ülkemiz imalat sanayisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Küçükparmak, “Gaziantep olarak üretilen ürün bakımından elde ettiğimiz başarılar çok önemli; fakat ürünlerimizde teknolojik seviyeyi de hedeflediğimiz boyutlara taşımamız gerekiyor. Tam da bu noktada daha katma değerli ürün üretmek için Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri çok büyük önem arz etmektedir. Her ne kadar birçok firmalarımız yaptıkları çalışmaları Ar-Ge projesi haline getirmeden, devlet desteklerini kullanmadan kendi gayretleri ile yapıyor olsa da Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin arttırılması ve desteklerden yararlanılması ilimiz sanayisinin teknolojik dönüşümüne ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacaktır. İş birlikleri için Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Türkay Dereli'ye, TEYDEB Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Selçuk Selek ve ekibine, katkısı olan akademisyenlerimize, firmalarımıza ve tüm değerli konuklarımıza katılımları için teşekkür ediyorum” dedi.

TEYDEB Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk Selek de toplantıda TEYDEB Ar-Ge destekleri ve özel sektöre yönelik diğer destek programları hakkında yaptığı sunumda, TEYDEB bünyesinde 6 teknoloji grubunun bulunduğunu söyledi. Selek, bu grupları şöyle sıraladı: Bilişim Teknolojileri Grubu (BİLTEG), Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu (BİYOTEG), Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Grubu (ELOTEG), Malzeme, Metalurji ve Kimya Teknolojileri Grubu (METATEG), Makina İmalat Teknolojileri Grubu (MAKİTEG) ve Ulaştırma, Savunma, Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu (USETEG) TEYDEB desteklerinin “Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Projeleri”, “Girişimcilik ve Yenilikçilik Kapasitesini Geliştirme” ile “Teknogirişim” olmak üzere 3 kategoriden oluştuğunu belirten Selek, yeni iş birliklerinin oluşturulmasına yardımcı olmak ve tamamlanan projelerin ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla TEYDEB tarafından desteklenen tamamlanmış projelerin bilgilerinin PRODİS üzerinden erişime açıldığını söyledi. Destek programları arasındaki etkileşimin artırılması ve öncelikli alanlardaki projelerin daha etkin biçimde desteklenebilmesi için farklı programlarda ek puan uygulamalarını hayata geçirdiklerini kaydeden Selek, TEYDEB tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan çıktılar ve etkilerinin takibi, projelerin ticarileşme başarısının kayıt altına alınabilmesi amacıyla Ticarileşme İzleme Sürecinin oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

TEYDEB'in işleyişi hakkında da bilgiler veren Selek, üniversite-sanayi iş birliğini, özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi ve sanayinin rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Toplantı, soru-cevap bölümü ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.