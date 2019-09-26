Ar-Ge merkezleri, Teknopark firmaları ve akademisyenlerle buluştu

Programın açılışında konuşan GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Türkiye'de Ar-Ge merkezleri sayısının 962 rakamına ulaştığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu rakamın bine çıkarması yönündeki hedefinin çok hızlı bir şekilde ivmelenerek bu sayılara gelindiğini belirtti. Doç. Dr. Yılmaz, Ar-Ge merkezleri sayısının nicelik olarak belli bir sayıya ulaştığını, ancak bundan sonra merkezlerin niteliğinin artması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Buradaki çalışmalarımızı firmalarımızın rutin mühendislik çalışmalarının dışına çıkarıp, daha teknolojik, sanayimizi dijitalleştiren, dünyayla yarıştıran bir teknolojiye firmalarımızı nasıl kavuştururuz bunların yollarını aramamız gerekiyor. Gaziantep Üniversitesi olarakbuna ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü Gaziantep Üniversitesi, 50 bin civarında öğrencisi 4 bin civarında yabancı uyruklu öğrencisiyle bölgemizde fark oluşturuyor” dedi.

"Ar-Ge çalışanlarımıza ufuk açmak istiyoruz"

Gaziantep Üniversitesi'nde Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı adı altında Türkiye'de ilk olan bir programı da başlattıklarını belirten Doç. Dr. Yılmaz konuşmasının devamında ise "Bu programla birlikte Ar-Ge merkezlerinde çalışanlarımıza bir ufuk açmak istiyoruz. Çünkü Ar-Ge merkezleri açılması için firmada bir irade olması gerekiyor. Bu irade ortaya konulduktan sonra ‘hadi açalım' deniyor. Açıldıktan sonra bir yönetici atanıyor. Yönetici Ar-Ge merkezinde çalışan personellere ‘hadi proje yapalım' deniyor. Ama, projeyi yapmış olmak için proje yapmak bana göre yanlış. Ar-Ge merkezi kurmuş olduğunuz işletmedeki hangi alanda iştigal ediyorsanız o iştigal alanında daha teknolojik ürünler firmanızı daha ileriye taşıyacak ürünleri, daha katma değer oluşturan ürünleri nasıl tasarlarız, bunun Ar-Gesini nasıl yaparız ve ardından fon kaynaklarına nasıl ulaşırız bunun için projeyi nasıl yaparız bunlara kafa yormamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Hep yanınızdayız"

GAÜN Target TTO ve Teknopark tanıtım sunumlarını yapan Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin de, son beş yılda 158 patent başvurusu gerçekleştirdiklerini, şu anda toplam 136'sının aktif bir şekilde devam ederek, "136 buluştan birisinin sizin firmanıza, fabrikanıza, işletmenize uyabilme potansiyeli var. İster bize deyin ki, gelin birlikte bizim problemlerimizle birlikte çalışalım, ister deyin ki, sizin hazır problem çözümleriniz varsa bunlardan bize uyabilecekleri biz seçelim ve firmanıza transfer edelim diyelim. Döngü demiştik, halkın parasıyla yönetilen bilginin halkın faydasına dönmesi de bizim en büyük amacımız. Ar-Ge merkezleriyle anlaşmak, teknoloji transferi konusunda da biz çok daha verici davranmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Ali Şen ve Grup Başkan Yardımcısı Vergi Müfettişi Bahadır Karakaş, Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu kapsamında yer alan Ar-Ge ve tasarım indirimi, Gelir vergisi stopaj teşviki, Sigorta pirim desteği, Damga ve gümrük vergisi istisnası konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Program SGK Uzmanı Mehmet Çakır, TÜBİTAK Grup Koordinatörü Yavuz Kul, Uzman Mustafa Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Müfettiş İlker Tura ve Serhun Mısırlıoğlu'nun sunumlarıyla devam etti.