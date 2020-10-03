Araban Belediyesi arazi yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor

Araban Belediyesi, Araban Ovası'ndaki Arazi Yollarında Haziran ayında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 15 kilometresi tamamlanan arazi yollarında, 15 kilometrelik alanda daha çalışma başlattı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru çalışması devam eden arazi yolları ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Araban Ovası'ndaki arazi yollarında ilçe tarihinden bugüne kadar aradan geçen uzun yıllardan beri hiç bakım onarım çalışması yapılmamıştı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerinde Araban ilçesi Belediye Başkanlığı görevine seçilip göreve başlamamla birlikte Araban Ovası'nın arazilerindeki verimli topraklarında yetişen ve ünü Türkiye sınırlarını aşan başta sarımsak, makarnalık ve ekmeklik buğday, firik, karpuz, kavun ile birlikte pamuk, ay çiçeği çekirdeği, mısır, nohut, gibi daha onlarca ürünün yetiştirilmesi ve ülke genelindeki il, ilçe ve köylerindeki pazarlara ulaştırılması aşamasında önemli olan arazi yollarımızda uzun yıllar boyunca bakım onarım yapılmadığı için üreticilerimiz ulaşım zorlukları yaşıyorlardı. Araban ilçesi Belediyesi olarak Haziran ayında Araban Ovası'nda başlattığımız ve 15 kilometrelik kısmını tamamladığımız arazi yollarımızda çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor” dedi.

Doğru, “Arazi yollarındaki iyileştirme çalışmalarımızın devamı olan ve bugün başladığımız Gece Höyüğü mevkiindeki arazi yolu çalışmalarımız Gece Höyüğü bölgemizdeki verimli arazilerimizin ulaşımını kolaylaştırmak ve üreticilerimizi uzun yıllar boyunca süren arazi yolu çilesini sonlandırmak için 15 kilometrelik çalışmamızı daha başlattık. Önümüzdeki üretim ve hasat dönemlerinde üreticilerimizin arazi yolu çilesine son vereceğiz. Ayrıca belediye olarak, Araban Ovası'nda yetişen ve ünü Türkiye sınırlarını aşan tarım ürünleri için çalışmasını tamamladığımız projeler ile de ürün kalitesinin arttırılması ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağız'' şeklinde konuştu.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da, ilçedeki tarım alanlarına giden arazi yollarında başlatılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Doğru'ya teşekkür etti.