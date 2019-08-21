Araban Belediyesi metruk evleri temizliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yıllar önce sahiplerinin terk ettiği kullanılmadığı için kısmen çökmüş olan çevreye tehlike saçan metruk evler, Araban Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. 9 kırsal mahallede yıkımı gerçekleştirilen metruk evlerin, enkaz temizliği çalışmaları yapıldı.

İlçede güvenliği ve huzuru ön planda tuttuklarını belirten Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, “Araban Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini ön planda tutuyoruz. Ekiplerimiz, ilçemize bağlı 9 kırsal mahallemizde 13 adet yıllar öncesinde ev sahipleri tarafından kullanılmayarak terk edilmiş ve bir kısmı çökmüş ve uzun yıllar boyunca kaderine terk edilmiş olan çevreye tehlike saçan metruk yapıları tek tek tespit ettikleri bina sahipleri ve muhtarlarımızla iletişime geçiyor. Halkın huzur ve güvenliği için ilçe merkezi ve kırsalında değişim ve gelişim için korkutan binalarda yıkım ve enkaz temizliği için metruk binaların tespit edilmesi çalışmalarının ardından, zaman kaybetmeden yıkım işlemini gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştiriyoruz. İlçe kırsalında yaşayan vatandaşlarımızı oldukça tedirgin eden uzun yıllar boyunca terk edilerek kullanılmadığı için bir kısmı çökmüş çevreye tehlike saçan harabe evler vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine belediyemiz görevlileri tarafından durum tespiti gerçekleştirildikten sonra yıkımları gerçekleştirilerek enkazları çekiliyor. Yürütülen bu çalışmalarımızla kırsal mahallelerimiz hem kötü görüntüsünden hem de çevre için oluşturduğu tehlikeden kurtarılmasını hedefleniyoruz” dedi.