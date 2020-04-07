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Araban Belediyesinde Korona virüs tedbirleri

Gaziantep’in Araban ilçesinde yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgını kapsamında tedbirler sıklaştırıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgını kapsamında tedbirler sıklaştırıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında belediye bünyesindeki iş sağlığı ve güvenliği ekiplerince belediye hizmet binasına giren Belediye Başkanı Hasan Doğru dahil başkan yardımcıları, tüm personeller ve vatandaşların tek tek ateşi ölçüldü. Ateş ölçümleri öncesinde, personel ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına göre tek, tek sıraya girerek, ölçümleri gerçekleştirildi.


Ölçümlerde şuana kadar ateşi yüksek personele ve vatandaşa rastlanmadığı belirtildi.

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