İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araban Belediyesinin acı günü

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur’un babası Hasan Uğur (70), Gaziantep’teki bir özel Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir Kovid-19 hastalığında tedavi altında iken yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur'un babası Hasan Uğur (70), Gaziantep'teki bir özel Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir Kovid-19 hastalığında tedavi altında iken yaşamını yitirdi.


Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur'un babası 70 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Uğur, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Gaziantep'teki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi görürken Kovid-19 salgınına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.


Başkan Yardımcısı Uğur'un babası Hasan Uğur'un cenazesi Elif kırsal mahallesi mezarlığında defnedilydi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.