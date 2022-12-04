Araban Belediyespor Adana Hıdırlıgücü Spor'u 3-0 Mağlup Etti

Karşılaşmayı Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru çok sayıda taraftar ile birlikte tribünde izledi. Araban Belediyespor'un gollerini 31. dakikada Ahmet Olgun, 54. Dakikada Ayetullah Kalkan, 90+6. dakikada Muhammet Kutval kaydetti.

Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru karşılaşmanın sonunda futbolcuları tebrik etti.