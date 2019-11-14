Araban HEM kursları yoğun ilgi görüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan Giysi Tadilat ve Zikzak Makine Nakış kursları kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan genç kızlar ise kendi çeyizlerini kendileri hazırlıyor.

Araban ilçesi Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından ilçeye bağlı kırsal mahallelerde açılan 5 giysi tadilat, 6 da Zikzak Makine Nakış kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle kırsalda yaşayan genç kızların ve annelerin katılım sağladığı kurslarda 11 usta öğretici toplam 170 kursiyere eğitim veriyor. Kurslar hakkında bilgi veren Araban İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Kurt, ''İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın talebi üzerine ilçe kırsalında açtığımız kurslarımızda genç kızlar çeyizliklerini kendileri hazırlıyor. Kadınlar ise eski giysilerinin tamiratlarını bu kurslar sayesinde yapıyor. Kurslarımıza katılan genç kızlar hem çeyizlerini hazırlıyor hem de meslek öğreniyorlar. Kurslarımızda dikiş, nakış, el sanatları, moda, giyim öğrenen genç kızlar, ailelerini çeyiz yükünden de kurtarıyorlar. Kursiyer anneler ise eski giysilerini tamir ederek kullanılır hale getirerek aile ekonomisine katkı sağlıyor" dedi. Kurt, HEM kurslarından Kur'an-ı Kerim, Ebru, Okuma Yazma, Bilgisayar İşletmeciliği, Katı Yakıt Kalorifer Ateşleyiciliği, Hereke İpek Halı, Sedefçilik, 3-6 Yaş Oyun Odası, Voleybol, Çim Hokeyi, Taekwando, Mavi Kuşak Sporcu Eğitimi ve Gelişimi gibi branşlarda toplam 470 kursiyere eğitim verildiğini aktardı. Kurslara katılan genç kızlar ise, "Sabah erken saatlerde evlerimizin işlerini yapıp kurslarımıza geliyoruz. Kış mevsimine girdik. Bundan sonra tarla, bağ ve bahçede işimiz olmaz. Kış mevsimi boyunca evimizde boş boş oturacağımıza kursa gelip çeyizimizi ve ihtiyacımız eşyalar için dikiş, nakış, el işleri yapmayı öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursa katılan kadınlar da, "Bu kurslar sayesinde eskiyen giysilerimiz üzerinde değişiklikler yaparak yeniden kullanılır hale getiriyoruz. Sonradan bunları tekrar giyerek ailemizin ekonomisine de katkı sağlamış oluyoruz. Bu kursların açılması için emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz" diye konuştu.