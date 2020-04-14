Araban ilçesinde ekmekler kaymakamdan

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sonu 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının uygulandığı 2 gün boyunca Gaziantep'in Araban ilçesinde fırıncıların vatandaşa ücretsiz olarak dağıttığı ekmeklerin parasını ilçe Kaymakamı maaşından ödedi.

Araban ilçesinde bulunan fırıncılar, ürettikleri ekmeği sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ‘'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına destekolmak amacıyla ücretsiz olarak ilçe halkına dağıttı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 2 günlük süreçte ise dağıtılan yaklaşık 35 bin ekmeğin ücreti ise ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu tarafından üstlenildi. Bir aylık maaşını kampanyaya destek olmak isteyen Kaymakam Mutlu, fırıncılara dağıttığı ekmeğin parasını ödeyerek, teşekkür etti. Kaymakam Mutlu, süreçte ücretsiz olarak ekmek dağıtan fırıncıları makamında ağırlayarak takdir belgesi de verdi.

Mutlu, “Fırıncı esnaflarımız da emek ve fedakarlıklarını bağışlayarak ilçemizde 2 günlük yasak boyunca 35 bin adet ekmek dağıtmamıza destek oldular. Esnaflarımıza ve ekmek dağıtımında görev alan personele teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Mutlu ilçe halkının kampanyaya nasıl destek olunacağı yönündeki sorulara da cevap vererek, isteyenlerin cep telefonu ile "korona" yazarak, "8119' nolu numaraya mesaj atarak kampanyaya imkanı ölçüsünde destek olabileceğini söyledi.