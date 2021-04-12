İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araban Kaymakamı Mutlu'dan Ramazan Ayı Mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Kaymakam Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, " Değerli Arabanlılar, Ramazan ayının manevi iklimine bizleri tekrar kavuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hastalıklarımıza ve dertlerimize şifa olması, kalbimize ve ruhumuza deva olması duasıyla küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öperek 11 ayın sultanını güzel bir şekilde yaşamanızı Rabbimden niyaz ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.