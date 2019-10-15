Araban Kaymakamlığı SYDV Kömür Dağıtımına Başladı

Arabanlı hak sahibi ailelerin kış mevsiminde yağmur ve çamurdan etkilenerek sorun yaşamamaları için iki yıldan beri kış mevsiminden önce yapılan kömür yardımları bu yıl da kış mevsiminden önce Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yetkilileri tarafından ilçe merkezi ve kırsalında oluşturulan kömür dağıtım alanları oluşturuldu.

Yardıma muhtaç her aileye 675 kilogram olmak üzere, 3 bin hak sahibi aileye toplam 2 bin 25 ton kömür dağıtımına ilk olarak yaklaşık 4 bin nüfusu ile ilçenin en büyük kırsal mahallesi konumunda olan Elif kırsal Mahallesi'nde Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet kontrolünde vakıf personelleri tarafından dağıtıma başlandı. Elif mahallesindeki kömür yardımlarının dağıtımı tamamlandıktan sonra sırasıyla ilçe merkezi ve kırsalında dağıtımların aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.

Vakıf'ın kömür yardımını alan Elif kırsal Mahallesi'ndeki hak sahibi aileler, iki yıl önce olduğu gibi bu yıl da kış mevsimi öncesinde mahallemizde oluşturulan kömür dağıtım alanında yapılmasından memnun olduklarını belirterek, Araban Kaymakam Vekili Ramazan Taşkın'a teşekkür etti.