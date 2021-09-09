Araban kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ''Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Araban ilçesi kırsal mahallelerdeki tüm bozuk yollarında başlatılan yol yapım hedefi doğrultusundaki çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Sarıtepe Karababa kırsal mahalleleri arasındaki 5 kilometrelik yolda malzeme dolgusu ve sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamlandı. Başpınar Karababa kırsal mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik yolda malzeme dolgusu ve sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamlandı. Karababa, Altınpınar ve Gümüşpınar kırsal mahalleleri ile Tepebaşı mezrası arasındaki 8 kilometrelik yolda devam eden malzeme dolgusunun ardından sathi kaplama asfalt çalışmaları başlatılacak. Kırsal mahallelerimizde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için Gaziantep Büyüksehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince tüm kırsal mahallelerimizin yollarında başlatılan bakım onarım yol genişletme sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla, vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için çalışıyor. Kırsal mahallelerimizin yollarının altyapısını uzun süreli çözmek amacıyla genişletme ve dolgu çalışmalarına ağırlık veren ekipler, altyapısı tamamlanan yollarda sathi asfalt çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp ve ekiplerine teşekkür ederim'' ifadelerine yer verdi.