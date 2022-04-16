Gaziantep'in Araban ilçesinde Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının yetiştiği Araban Ovası'nda süne ile biyolojik mücadele başlatıldı.

Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının yetiştiği Araban Ovası'ndaki buğday ve arpa ekili alanlarda süne ile biyolojik mücadele başlatıldı. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi ile Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli teknik personellerce buğday ve arpa ekili alanlarda süne ile mücadele için Trissolcus salınımını yapılmış olup, tarlalara faydalı böcek yumurtaları asıldı.

Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bölgelerimizde süne mücadelesinde yumurta parazitoitlerinin etkili olması ve süne popülasyonunu baskı altına alması nedeniyle kimyasal mücadele uygulanmamaktadır. Sürdürülebilir süne mücadelesi için yumurta parazitoitlerinin çoğaltılarak buğday alanlarına salımı doğada var olan popülasyonun desteklenmesinde önemlidir. Doğada var olan ve destek amaçlı yapılan salım çalışmalarında bu doğal düşmanların neslini devam ettirmek için beslenebilmesi ve inaktif olduğu dönemle parazitoitin bulunduğu yerlerde ağaçlık alanların olması ve besin kaynaklarının bulunması parazitoit popülasyonun artmasına neden olur. Böylece süne ile biyolojik mücadelenin sürdürülebilirliği sağlanabilir. Doğal düşmanlar çok hassas etmenler olup kimyasal ilaçlardan ve olumsuz çevre koşullarından etkilenirler. Bu nedenle bu etmenlerin doğada varlıklarını sürdürebilmeleri için korunmaları gerekmektedir. Parazitoitlerin bulunduğu yerlerde ilaçlamanın yapılmaması veya seçici ilaçların kullanılması etmenleri korumak adına oldukça önemlidir. İlçe Müdürlüğü teknik elemanları ile birlikte yumurta parazitoiti Trissolcus salım çalışmaları yapılmaktadır. Salım çalışmalarında üreticilere doğal düşmanların faydaları, korunması gibi teknik konularda bilgi verildi" ifadelerine yer verildi.