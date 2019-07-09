Araban Ovası'nın verimli toprakları betonlaşıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde verimli tarım arazilerinin bulunduğu alanların imara açılması ve betonlaşması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ile vatandaşlar, eski yerleşim yerlerinin dönüşümü yerine Araban Ovası'ndaki verimli arazilerin betonlaştırılıp imara açılmasına tepki gösterdi. Türkiye'nin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarım alanlarından birisi olan ve 206 bin dönüm ekili alan kapasitesi bulunan Araban Ovası'nın özellikle ilçe girişindeki kısımlarının son yıllarda imara açılması ve yüksek binaların yapılması dikkat çekiyor. Tarım alanlarının betonlaştırılmasını istemeyen Arabanlılar ise bunun yerine ilçede pek çok evi harabe durumda bulunan Kale ve Yeni Altıntaş Mahalleleri'nde kentsel dönüşüm yapılmasını istiyor. Verimli tarım arazilerin betonlaştırılarak amacı dışında kullanıldığını belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "İlçe merkezindeki Kale ve Yeni Altıntaş mahallelerindeki eskimiş ve kullanımı tehlike arz eden evlerin yıkılıp yerine yerinde kentsel dönüşüm yapılması lazım. Ama bunun yerine ilçe merkezi çevresindeki verimli topraklar üzerine bloklar halinde çok katlı konutlar yapılması büyük toprak kayıplarına neden olmaktadır'' dedi.

Altun açıklamasının devamında, "Araban Ovası'nda 206 bin dönümlük tarlada üretimi yapılan ürünlerden elde dilen gelir ile hem ülke hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlanıyor. İlçenin geçiminin yüzde yüzü tarımla sağlanmaktadır. Araban Ovası'nda her yıl yetiştirilen, kalitesi ile ünü sınırlarımızın dışına ulaşmış meşhur Araban Sarımsağı ile hem ilçe halkı hem de dışarıdan buralara çalışmaya gelen tarım işçileri fayda görüyor. Ama son yıllarda ilçenin konut ihtiyacının karşılanması için ilçe merkezindeki atıl durumda bulunan eski mahalleler dururken verimli toprakların imara açılması ve buralara çok katlı bloklar inşa edilmesi doğru değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde müsaade edilmeyen verimli toprakların betonlaştırılmasına Araban'da neden müsaade ediliyor. Tarımsal arazilerin amaç dışı kullanımı ve verimli tarım topraklarımızın yerleşim alanlarına açılması büyük toprak kayıplarına neden oluyor. Araban Ovası'nda konut alanına açılan yüzlerce dönümlük toprağımızı kaybederken yetkililer bu duruma neden müdahale etmiyor. Bizi bu topraklar besliyor. Bu toprakların insanları olarak yetkililerden en kısa zamanda Araban Ovası'ndaki verimli toprakların konut yapımına kapatılması için çalışma başlatmalarını bekliyoruz" diye konuştu.