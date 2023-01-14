Araban'a 2023'te de hizmet yağacak

Gaziantep Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 2023 yılının Araban'da alt yapı, üst yapı, sokak sağlıklaştırma gibi devam eden çalışmalardan küçük sanayi sitesi, toplu konut temeli gibi bir ihtiyaca kadar her alanda hizmetin yağacağı bir yıl olacağını ifade etti.

Gaziantep'in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru yapılan ve yapılması planlanan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Doğru, ilçe merkezindeki altyapı ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlandığını, ilçe kırsalındaki çalışmaların da 2023 yılında hızla süreceğini ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren bir adet sosyal tesis, yaklaşık 200 bin metrekare kilit taşı ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyemizle birlikte cephe kaplama, sokak sağlıklaştırma, altyapı bunların hepsini Allah'a şükür bitirdik. 2023 yılındaki hedeflerimiz köylerimizde özellikle 250 bin metrekare kilit taşı yapmayı hedefliyoruz. Bunun 100 bin metrekaresinin ihalesi yakında yapılacak. Kalan 150 bin metrekare için inşallah en kısa zamanda ihaleye çıkacağız" dedi.

Sosyal tesislerden toplu konuta

Doğru, bu yıl sosyal tesislerden toplu konutlara kadar bir çok hizmete daha imza atmayı planladıklarını anlatarak, "İlçede 4 tane sosyal tesis yapmayı hedefliyoruz. Yine bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Çevre Şehircilik ve İklim bakanlığı tarafından ilçemize dar gelirliler için 150 tane toplu konut yapılacak. Bu yıl içerisinde temeli atılacak” şeklinde konuştu.

“Küçük sanayi sitesinin temeli bu yıl atılacak”

En büyük hedefi olan küçük sanayi sitesinin temelinin de bu sene atılacağını vurgulayan Doğru, “Ben göreve gelirken en büyük hedeflerimden biriside bu ilçede küçük bir sanayi sitesinin oluşturulmasıydı. İmarla ilgili sıkıntıları giderdik. Bu yılın sonunda temelini atmayı planlıyoruz. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Yapımına yeni başladığımız Sarımsak işleme paketleme tesisini Büyükşehir Belediyemizle birlikte projesini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz sezona yetiştirmek. İlçemizin ekonomisi tarıma dayalı bizde tarıma dayalı projeleri gerçekleştirmeliyiz katma değeri yüksek ürünler yapmalıyız. Bin tonluk bir soğuk hava deposu hedefliyoruz. Bu yıl temelini atmak istiyoruz” diye konuştu.