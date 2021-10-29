Araban'da 29 Ekim coşkusu

Gaziantep'in Araban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Araban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü dolayısıyla 28 Kasım günü Araban Anaokulu bahçesinde Atatürk Anıtına çelenk sunumu programı düzenlendi. Araban Hükümet Konağı'nın yenilenmesi için boşaltılması nedeniyle bu yıl ilk defa Araban Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen törende, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkan Vekili Sait Pekmezci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK Temsilcileri, okulların idarecileri ve öğrenciler katıldı. Kutlama programına Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Savcısı Yusuf Kemal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, İlçe Toplum Sağlığı Müdürü Doktor Abuzer Koparal, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, daire amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.