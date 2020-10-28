Araban'da 29 Ekim kutlamaları

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hükümet konağı bahçesinde tören düzenlendi. Araban ilçesi hükümet konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Araban Belediye Başkan Vekili İbrahim Çobanoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, kurum amirleri katıldı.