Araban'da 4 yıl önceki cinayetin katil zanlısı yakalandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 6 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen cinayetin katil zanlısı olarak "kasten adam öldürmek" suçundan aranan V.K.Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın bulunduğu ikamette yapılan aramada ise 3 adet av tüfeği ve 44 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.