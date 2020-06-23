Araban'da 7 mahallede 9 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 7 mahalledeki 9 ev karantinaya alındı.

Araban İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, son zamanlarda görülen korona virüs vakaları nedeniyle 7 mahallede 9 evi karantinaya aldı. Kurul kararıyla, ilçeye bağlı kırsal Küçüklü, Yukarı Karavaiz, Gökçepayam, Hisar, Beydilli ve Gelinbuğday, ilçe merkezinde ise Yeşilova Mahallesi olmak üzere toplam 7 mahalledeki 9 ev 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 14 gün süreyle karantinaya alınan evlere Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından dezenfekte çalışması yapıldı. Karantina uygulanan kırsal mahallerdeki evlerde Araban İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçe merkezindeki bir evde ise İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri aldı.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlere uyarıcı yazılar asıldı.