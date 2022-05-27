Araban'da asfalt çalışmaları başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, altyapı çalışması tamamlanan caddelerde, sıcak asfalt serimine başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 27 Temmuz 2021 tarihinde Araban ilçesi merkezindeki Gaziantep, Besni ve Akbudak caddelerinde başlatılan altyapı çalışmalarında içme suyu terfi hattı yenileme ve yağmur suyu hattının tamamlanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimine başlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ''İlçe merkezimizdeki içme suyu hattında sık sık meydana gelen patlamalar oluyordu. Yağmur suyu deşarj hattının bulunmaması nedeniyle her yıl kış mevsiminde sağanak yağışlarda sel suları cadde ve sokaklarda göletler oluşturuyordu. Ulaşımda güçlüklere, komşuyu komşusuna gidemeyecek duruma getiriyordu. Araban Belediyesi olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden içme suyu terfi hattının yenilenmesi ile yağmur suyu hattı çalışması yapılması talebimiz üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan içme suyu terfi hattı yenileme ve yağmur suyu hattı çalışmalarında başlanmıştı. Aradan geçen süre içerisinde çalışmalar aralıksız olarak sürerken Araban Belediyesi olarak GAZDAŞ Gaziantep Doğalgaz Enerji Dağıtım Şirketi ile görüşmeler sağlayarak ilçemizin bazı bölgelerine doğalgaz hattı çekilmesini sağladık. Gaziantep, Besni ve Akbudak caddelerimize Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürülüğünce 27 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan altyapı çalışmalarının tamamlandığı Akbudak caddemizde ilk sıcak asfalt serimine başlandı. Asfalt çalışmalarının Besni caddemizde devam edecek. Son olarak asfalt serim çalışmalarımız Gaziantep caddesinde sürecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle ilçemizin yaşam standartlarının ve kalitesinin arttırılması amacıyla gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. İlçemizdeki altyapı ve üstyapı çalışmaları için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, GASKİ Genel Müdürü Sayın Hüseyin Sönmezler, Fen İşleri Genel Müdürü Sayın Sevda Usalp ve emeği geçen tüm görevlilere şahsım ve Arabanlı hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Sıcak asfalt çalışmamız ilçemize hayırlı olsun'' diye konuştu.