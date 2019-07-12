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Araban'da aşırı sıcaklar sokakları boşalttı

Gaziantep’in Araban ilçesinde aşırısı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmazken sokaklar bomboş kaldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde aşırısı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmazken sokaklar bomboş kaldı.


Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava Araban İlçesi'nde de kendisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Aşırı sıcaklardan etkilenen vatandaşların evlerinden çıkmaması nedeniyle ilçe merkezindeki caddeler ve sokaklar boş kaldı.


Günün her saati yüzlerce insanın doldurduğu ilçe merkezindeki Cadde ve sokaklar sıcak hava sebebiyle boş kaldı. Cadde ve sokakların boşaldığı kentte, sabah saatlerinde başlayan bunaltıcı sıcaklar, öğle saatlerinde ise 38- 40 dereceyi görüyor. Arabanlı esnaflardan Ünal Güneş, "'Aşırı sıcaklardan etkilenen ilçe merkezi ve kırsalındaki vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmadan ev ortamında serinleme yöntemleri araması nedeniyle ilçenin cadde ve sokakları kaderine terk edilmiş görüntüsü oluşturdu. Cadde ve sokaklar boş kalınca çarşıdaki esnaflar olarak bizlerde satış yapamaz hale geldik. Aşırı sıcaklar yüzünden vatandaşların evlerinden dışarı çıkmaması ilçe esnaflarının çoğu iş yerlerini siftahsız kapatıyor'' diye konuştu.

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