Araban'da bayram öncesi trafik uygulaması

Uygulamada, bayram arifesinde oluşacak trafik yoğunluğunda sürücülerin dikkatli olması istendi.

Uygulamaya Araban Kaymakamı Emin Bağlı da katıldı. Sürücülere uyarılarda bulunan Kaymakam Bağlı, trafik ekipleriyle birlikte sürücülere trafik kurallarını içeren el broşürleri dağıttı. Sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşların Kurban Bayramını da kutlayan Araban Kaymakamı Emin Bağlı, başlatılan uygulama ile ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini belirten Bağlı, “10 Ağustos arife günü ve 11 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan Kurban Bayramı 14 Ağustos günü son bulacaktır. İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince ortaklaşa başlatılan trafik uygulamalarını yerinde gördüm. Vatandaşlarımızın çoğunlukla trafik kurallarına uyduğunu görüyorum” dedi.