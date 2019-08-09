İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araban'da bayram öncesi trafik uygulaması

Araban İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Araban ilçesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, bayram arifesinde oluşacak trafik yoğunluğunda sürücülerin dikkatli olması istendi.


Uygulamaya Araban Kaymakamı Emin Bağlı da katıldı. Sürücülere uyarılarda bulunan Kaymakam Bağlı, trafik ekipleriyle birlikte sürücülere trafik kurallarını içeren el broşürleri dağıttı. Sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşların Kurban Bayramını da kutlayan Araban Kaymakamı Emin Bağlı, başlatılan uygulama ile ilgili gazetecilere bilgi verdi.


Sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini belirten Bağlı, “10 Ağustos arife günü ve 11 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan Kurban Bayramı 14 Ağustos günü son bulacaktır. İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince ortaklaşa başlatılan trafik uygulamalarını yerinde gördüm. Vatandaşlarımızın çoğunlukla trafik kurallarına uyduğunu görüyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.