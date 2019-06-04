Araban'da bayramlaşma

İlçe protokolü üyeleri ve ilçe merkezi ve kırsalındaki programa katılan muhtarlar, esnaflar ve vatandaşların, bayramını kutladı çay, pasta ve soğuk içecekler ikram edilen vatandaşlarla Kaymakam Bağlı ve Belediye Başkanı Doğru bir süre sohbet etti.

Bayramlaşma programına, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Doğruyol, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, daire amirleri, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.