Araban'da beyaz altının hasadı başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde beyaz altın olarak tabir edilen ve 15 bin dönümlük alanda ekili bulunan pamuk hasadına başlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 bin dönüm alanda ekili bulunan pamuğun hasadına başlandı.

Araban Ovası'ndaki pamuk hasadına başlandığı alanlarda üreticileri ziyaret eden Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, üreticilere bol verimli hasat diledi. Altun, bu yıl 15 bin dönüm civarında ekimi gerçekleşen ve hasat zamanı gelen pamuğun 2020 yılı hasadına başlandığını belirtti.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ilçede pamuk ekili alanlarda tarım işçileri tarafından elle ve makineli pamuk toplama hasadına başlandığını söyleyerek, ''2020 yılı pamuk hasadına başlandı. Rekoltesi yüksek kalitesi iyi olan Araban pamuğu hasadında üreticilerimiz dönüme 400-500 kilogram verim alıyor. Üreticilerimiz ekimi ve yetiştirme süreci boyunca uzun bir çalışmayla emek verip bin bir masraf ve zahmet ile yetiştirdikleri pamuğun 2020 yılı pamuk hasadının Arabanlı üreticilerimize hayırlı olmasını temenni eder bol kazançlar dilerim. Bu sene 15 bin dönüm alan üzerinde pamuk ekildi” diye konuştu.