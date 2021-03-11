Araban'da bir yılda pandemi kurallara uymayan 731 kişiye işlem yapıldı

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kovid-19 koronavirüs salgını sürecindeki bir yıllık süre içerisinde kurallara uymayan 731 kişiye işlem yapıldığını açıkladı.

Araban Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kovid-19 koronavirüs salgınının bir yıllık sürecini değerlendiren Kaymakam Mutlu şu açıklamayı yaptı,''Değerli Vatandaşlarımız; 1 buçuk yıldır gece gündüz demeden sizlere hizmetkar olmak için tüm kurumlarımızla canla başla çalışıyoruz. Bu emekleri karalamak için her türlü yalan ve iftiraya maruz kalıyoruz. Özellikle ceza konusunda müthiş bir bilgi kirliliği var.

1 yıllık salgın sürecinde vatandaşlarımızın neredeyse tamamı kurallara uyarken özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında piknik yapma, balık tutma, can sıkıntısı vesaire nedenlerle yasağı ihlal eden, yapılan tüm uyarılara rağmen maske takmamakta ısrar eden 731 vatandaşımıza, kurallara uyan 32.000 vatandaşımızın sağlığını korumak için işlem yapılmıştır. Vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur ki tüm kamu hizmetlerini güzel olanları benimseyerek ve anlatarak desteklemeniz, eksik ve hatalarımızı resmi yollarla bize bildirmenizdir. Hiçbir zaman yanlış ve çirkinin sesi, doğru ve güzeli bastırmasın. Gece gündüz demeden, yorulmadan, aşkla siz aziz Arabanlı hemşehrilerimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz inşallah'' ifadelerini kullandı.