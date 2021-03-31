Araban'da "Bizim İçin Değerlisiniz'' projesi umut oldu

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığınca 2020 yılında hayata geçirilen ve tam bağımlı yatağa mahkum yaşayan engelli vatandaşların umudu olan ‘'Bizim İçin Değerlisiniz'' projesinin 2'inci etabında 12 hastaya daha hasta yatağı hediye edildi.

Araban Kaymakamlığı koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce yürütülen ve Araban SYDV tarafından desteklenen Araban Kaymakamlığı'nın ‘'Bizim İçin Değerlisiniz'' projesinin 2'inci etabına geçildi. İlçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yatağa bağımlı yaşayan 12 tam bağımlı hastayı evlerinde ziyaret eden Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu tam bağımlı hastalara hasta yatağı hediye etti. Yatağa mahkum olarak yaşayan tam bağımlı hastaları evlerinde ziyaret ederek hasta yatağı hediye eden Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu'ya Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ve Araban SYDV Müdürü Orhan Behcet de eşlik etti. Araban ilçesinde engelleri ve rahatsızlıkları nedeniyle yatağa mahkum yaşayan tam bağımlı hastalar, Kovid-19 koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalarla tamamen hayattan soyutlandı. Virüs bulaşma riski nedeniyle kimsenin ziyaretine bile gitmediği hastalara ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu umut oldu. "Bizim için değerlisiniz Projesi kapsamında temin edilen hasta yataklarının teslim edildiği tam bağımlı engellilerin yeni yataklarına yerleşen hastaları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Mutlu ziyaret sırasında yatağa bağımlı yaşayan hastalara, ihtiyaçlarını sordu. Mutlu, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek gerçekleştirdiği programda hastaları tek tek ziyaret etti. Hal, hatır ve isteklerini sordu. Kaymakam Mutlu, bir süre sohbet ettiği yatalak hastaların hem tedavi sürecinde hem de ihtiyaçlarının temini için gerekli imkanların seferber edileceğini söyleyerek, hastalara umut olup yüzlerini güldürdü.