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Araban'da caddeler sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamından İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinin 2 gün süreyle sokağa çıkmasının ardından Gaziantep’in Araban ilçesi adeta sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamından İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinin 2 gün süreyle sokağa çıkmasının ardından Gaziantep'in Araban ilçesi adeta sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle getirilen sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile birlikte, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, ''Değerli Arabanlılar, bu gece 00.00 ile pazar gece 00.00 saatleri arasında tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Önemle duyurulur” açıklamasını yapmasının ardından vatandaşlar gece ilçedeki tüm cadde ve sokakları boşaltarak sokağa çıkma yasağına uydu.

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