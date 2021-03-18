Araban'da Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde,18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106'ıncı yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Araban Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen törene Araban Kaymakam Vekili Yavuzeli Kaymakamı Hasan Reşit Taşkın ve Araban Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Ümit Işık'ın Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı.

Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okundu.

Düzenlenen etkinliğe, Araban protokolü katıldı.