Araban'da dezenfekte yapılmayan yer kalmayacak

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ilçeye sıçramasını önlemek amacıyla belediye olarak sıkı önlemler aldıklarını kaydetti. İlçe merkezindeki kamu kurumları, sağlık kuruluşları, camiler, cadde ve sokaklar ile ilçe merkezindeki 9 mahallede dezenfekte çalışmaları yapıldı. 40 kırsal mahalle ve 4 mezrada dezenfekte çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Doğru, “Dezenfekte yapılmayan hiçbir hane ve iş yeri bırakılmayacak. Sabahın ilk saatlerinde dezenfekte çalışmalarına başlayan ekiplerimiz, akşam saatlerine kadar Elif Mahallemizdeki hane ve iş yerlerinde sürdürdükleri dezenfekte çalışmalarının ilk gününde 400 hane ve iş yerini dezenfekte etti” dedi.