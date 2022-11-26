Araban'da doğalgaz alt yapı çalışmaları devam edecek

Gaziantep'in Araban ilçesinde Şubat 2022 tarihinde başlayan doğalgaz alt yapı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Hasan Doğru, alt yapı çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, bu yıl Şubat ayında ilçenin Besni ve Gaziantep caddelerinde başlayan ve Turgut Özal Mahallesinde devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi. Firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Doğru, "Bu yıl şubat ayında Besni ve Gaziantep caddelerinde doğalgaz alt yapı çalışmalarını başlatmıştık. Şimdi ise Turgut Özal Mahallemizde devam ediyor. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor. İlçenin tamamına doğalgazı ulaştırmak istiyoruz. Doğalgaz firmasının imkanları ile öncelik sırasıyla alt yapı çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.