Araban'da Doğalgaz sevinci

Gaziantep'in Araban ilçesinde doğalgaz hattı yapımına başlandı.

Doğalgaz hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ''İlçemizde Besni ve Gaziantep caddesinde Doğalgaz hattı yapımına başlandı. Doğalgaz çalışması bittikten sonra bu caddelerin yapımına hava şartlarına bağlı olarak Nisan -Mayıs gibi başlayacağız” dedi.

Öte yanda, Turgut Özal Mahallesi ile Dumlupınar Mahallesinin bir kısmında ise bir yıldan beri doğalgaz hizmeti veriliyordu.