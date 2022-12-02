Araban'da doğalgaz sevinci

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun girişimleri sonucunda ilçe merkezindeki mahallelerde başlayan doğalgaz altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Şerif Peri Mahallesinde devam eden Doğalgaz alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür eden Şerif Peri Mahallesi Muhtarı Sıddık Girişmez, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden de yaptığı açıklamada, "Mahallemize yakışır bir şekilde başlatılan doğalgaz alt yapı çalışmaları için AK Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Erdoğan'a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e, Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül, AK Parti Araban İlçe Başkanı Sayın Kamil Murat Kasney'e, MHP Araban İlçe Başkanı Sayın Zahittin Karakuza, Araban Kaymakamı Sayın Hilal Kızılkaya'ya ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya, Mahallem ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Devletimiz söz verdi ve yaptı. Doğalgaz çalışmaları mahallemizde devam etmektedir'' ifadelerine yer verdi.