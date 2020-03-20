Araban'da dolu yağışı

Gaziantep'in Araban ilçesinde aniden başlayan ve 5 dakika süren dolu yağışı korkuttu.

Araban ilçesinde akşam saatlerinden aniden başlayan ve 5 dakika süren şiddetli dolu yağışı, ilçedeki sarımsak, hububat, meyve ve antepfıstığı üreticilerini korkuttu. Çiftçiler, dolu yağışının kısa sürmesi ile rahat nefes aldı.

Akşam saatlerinde aniden başlayan yağış nedeniyle ilçe beyaza bürünürken doluya hazırlıksız yakalanan ilçedeki yayalar da zor anlar yaşadı.