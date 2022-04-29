Araban'da geleneksel bayram lezzeti: Kömbe

Gaziantep'in Araban ilçesinde bayrama sayılı günler kala geleneksel lezzetlerin yapımı için hazırlıklar tamamlandı. Bayram arifesinde yapılan kömbeler, taş ocaklarda pamuk çalısı ile pişiriliyor

Araban ilçesindeki bir çok evde geleneksel olarak yapılan bayramlık kömbelerin hazırlıkları tamamlandı. Arabanlıların atalarından süregelen ve bayramda misafirlere ikram edilmek üzer yapılan kömbeler, artık hemen her evin bayram sofralarının da vazgeçilmez lezzeti haline dönüştü. Evlerin bahçelerindeki taş ocaklarda yakılan odun ateşi ile hazırlanan kömbeler, iki sac arasında pamuk çalısından oluşturulan kor ile pişiriliyor.

Yöresel hamur işi olan kömbe tarifi ise anaların çocuklarına öğretmesi ile kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Kömbe yapımı

Bayram arifesinde hazırlanan kömbelerin yapımında un, pekmez, zeytinyağı, süt, yoğurt, yumurta, susam, ceviz, antepfıstığı, keten tohumu kullanılıyor. Hazırlanan malzemeler karıştırılarak, önce yoğruluyor. Hazırlanan hamurun tabanı yağlanarak, tepsilere döşeniyor. Dilim dilim kesilen hamurlar, evlerin avlusunda bulunan taş ocaklarda üstüne tepsi ya da sac konularak, pamuk çalısı ile yakılan ateşte pişiriliyor. Bayramın vazgeçilmezi olan kömbe, damakta bıraktığı tadıyla da misafirlerin de aradığı tatlar arasında yer alıyor.