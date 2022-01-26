İhlas Haber Ajansı

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Araban'da kapanan tüm kırsal mahalle yolları açıldı

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, belediyeye bağlı ekiplerinin çalışmalarıyla bütün Kırsal mahallelerin kapanan tüm yolları ulaşıma açıldığını söyledi.


Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru yaptığı açıklamada, ''Belediyemize bağlı ekiplerimizle sabahın erken saatlerde 41 kırsal mahallemizin kapalı yollarını açmak için başladığımız çalışmalarımız sonucunda tüm kapalı yollarımızı açtık. Şuan itibariyle kapalı kırsal mahalle yolunun kalmadı. Belediyemize bağlı ekiplerimiz, akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 41 kırsal mahallemizin tamamının yolunu ulaşıma açtık. Ekiplerimiz şu anda ilçe merkezindeki 7 mahallemizin cadde ve sokaklarında biriken karların temizlik çalışmalarına başladı'' ifadelerini kullandı.

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