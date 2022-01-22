Araban'da kar nedeniyle kapalı yol kalmadı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 26 araç ve iş makinesi ile yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucunda tüm yollar ulaşıma açıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 85 personel, 17 beko loder, 6 kamyon, 2 traktör ve 1 loder ile ilçe genelinde karla mücadele yürüttüklerini belirterek, gerçekleştirilen özverili çalışmalar sonucunda kapalı yolların tamamının ulaşıma açıldığını kaydetti. Açılan yollarda genişletme çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Doğru, "Belediyemize bağlı ekiplerimiz, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 41 kırsal mahallemizin tamamının yolunu ulaşıma açtık. İlçe merkezindeki 7 mahallemizin cadde ve sokaklarında da genişletme ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ulaşıma açtığımız tüm yollarda da genişletme çalışmaları yürütülüyor. 85 personel, 17 beko loder, 6 kamyon, 2 traktör ve 1 loder ile oluşturduğumuz ekiplerimizi bizzat şahsım sahada bulunarak çalışmaları yakından takip ettim. Mesai meftunu gözetmeksizin gece ve gündüz ara vermeden dondurucu soğuklarda sahadaki çalışmalarımız sürdürdük. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle az sayıdaki araçlarımız ile imkanlarımızın tamamını seferber ettik. Zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde özverili çalışmalarla tüm yolları ulaşıma açmayı başardık" diye konuştu.

Doğru, can siperane çalışmaları nedeniyle tüm personele ve karla mücadeleye destek verenlere teşekkür etti.