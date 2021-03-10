Araban'da korona virüs uyarısı

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban'da vaka sayısının sıfır düzeyinde kalabilmesi için vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyum sağlamalarını istedi.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada vatandaşları uyardı. İlçe merkezinde ortaya çıkan mutasyonlu virüsün vaka sayısını yükselttiğini vurgulayan Mutlu, "Sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen hassasiyet göstererek tekrar vakalarımızı sıfırlayalım" dedi.

"Mutasyonlu virüs vaka sayısını arttırıyor"

Mutlu açıklamasında, "Değerli Vatandaşlarımız; sıfır vakalı günlerimiz maalesef çok kısa sürdü. Mutasyonlu virüs vakalar nedeniyle ilçemizde vakalar tekrar hızlı bir yükselişe geçti. Sıfır vakayla hastalıksız bir ilçede yaşamak veya tekrar 300'lü rakamlarda yoğun bakım kapılarında sevdiklerimizi beklemek ikisi arasında tek fark maskemizi sürekli takarak mesafemizi korumak. Sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen hassasiyet göstererek tekrar vakalarımızı sıfırlayalım" ifadelerini kullandı.