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Araban'da korona virüs vaka artışı 1 ayda yüze 583'e arttı

Gaziantep’in Araban İlçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, son 1 ayda Araban’da korona virüs pozitif vaka artışının yüzde 538 oranında yükseldiğini açıkladı.

Gaziantep'in Araban İlçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, son 1 ayda Araban'da korona virüs pozitif vaka artışının yüzde 538 oranında yükseldiğini açıkladı. Kaymakam Mutlu, Arabanlıları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.


Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu kaymakamlığın resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Arabanlıları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyararak, ''Araban ilçesinde 18 Ekim tarihinde 26 olan pozitif vaka sayısının 18 Kasım tarihinde 166'ya yükseldi. Son bir ayda pozitif vaka artışı yüzde 538 oranında yükseldi. Bu hızla artış devam ederse her birimiz büyük risk altındayız. Biz tedbirsiz ve umursamaz davranabiliriz ama Kovid-19 gayet tedbirli ve azimle yayılmaya devam ediyor. Sevdiklerimizin sağlığı için hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.

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