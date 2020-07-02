Araban'da korona virüsten ilk ölüm

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, ilçe dışından 2 kişinin korana virüs salgınında vefat ederek ilçede defnedildiğini belirterek, hastalığın başladığı günden itibaren ilçede ilk ölümün bugün meydana geldiğini kaydetti. Tüm ilçe halkının daha dikkatli olmasını isteyen Kaymakam Mutlu, herkesin alınan tedbirlere uyması gerektiğini de kaydetti. Mutlu, "Değerli Arabanlılar Arabanlı 2 vatandaşımız ilçe dışında salgından vefat ederek ilçemizde defnedilmişti. Bugün ilçemizde hastalığa yakalanarak tedavi gören ilk vatandaşımızı kaybettik. Vatandaşımızın mekanı cennet olsun. Lütfen ama lütfen kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için bu vakitten sonra çok daha dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.