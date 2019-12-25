İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araban'da Kurtuluş koşusu

Araban ilçesinde, 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini anma ve 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve koşu düzenlendi.

Araban ilçesinde, 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini anma ve 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve koşu düzenlendi.


Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Araban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yürüyüş ve Gazi Koşusu düzenlendi. Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilçe girişinde başlayarak ve Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde biten bir kilometrelik yürüyüşe, ilçedeki tüm okullarda eğitim-öğretim gören öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonunda, Araban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilçe girişinde başlayarak Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde tamamlanan bir kilometrelik 6 kategoride yapılan Gazi Koşusuna 150 öğrenci yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.