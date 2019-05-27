Araban'da mahalleli önce teşekkür sonra da tepki

Gaziantep'in AEraban ilçesinde 11 kırsal mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunun yapılması nedeniyle teşekkür eden mahalleli, tozan yol nedeniyle de tepki gösterdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Araban ilçe merkezi ile ilçeye bağlı 11 kırsal mahallenin ulaşımı sağlanan Fakılı Grup yolundaki eski asfalt yolunun yeniden yapılması için başlatılan çalışmalar kapsamında yola dolgu malzemesi yerleştirildi. Yeniden yapımına başlanan yol nedeniyle ekiplere teşekkür eden mahalleli, yoldan kalkan toz nedeniyle yardım istiyor. Araçlar geçerken kalkan beyaz toz nedeniyle tepki gösteren ve Fakılı, Eskialtıntaş mahallesi ile Yeniyurt mezrasında yaşayan vatandaşlar, Ramazan bayramını toz tehdidi altında geçirmek istemediklerini söyledi.

Sulama çağrısı

Yol çalışmaları tamamlana kadar mahalleli yolun sık sık sulanmasını istiyor. tozun mahallelinin sağlığını da tehdit ettiğini söyleyen vatandaşlar, "Yetkililer de bizim endişemizi anlasın. Toz kaplayan üç mahallede yaşayan insanlarımızın sağlığının zarar görmemesi için sık sık sulama yapılarak toz kalkması önlenmesi gerekir. Yol çalışması tamamlanana kadar her araç geçtiğinde toz kalkmaya devam edecek. Bunun da zararı bizlere olacak. Eğer her fırsatta yol sulanırsa hem daha sağlam olur hem de toz sorunumuz ortadan kalkar" diye konuştu.