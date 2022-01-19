İhlas Haber Ajansı

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Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı

Gaziantep’in Araban ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan araç sürücüleri ve vatandaşlar, Karayolları ve Araban Belediyesinin ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan araç sürücüleri ve vatandaşlar, Karayolları ve Araban Belediyesinin ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Gaziantep'in Araban ilçesinde, Gaziantep-Adıyaman karayolu Ergen Gediği geçidinde, 300 kişi araçlarında mahsur kaldı. Araban belediyesi ekipleri, yürüttükleri saatler süren çalışmayla geçitte mahsur kalan 300 kişiyi kurtardı. Ekiplerin kar temizleme ve kurtarma çalışmaları sürüyor

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