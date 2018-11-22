Araban'da Mevlid-i Nebi Haftası Programı

Araban ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Gençlik" temalı program düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlahilerin de okunduğu programda Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, konuşmanın ardından programa konuşmacı olarak katılan Şanlıurfa Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Celil Abuzer tarafından ‘Hazreti Peygamber ve Gençlik' konulu bir konferans verildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansta, Hazreti Muhammed'in gençliğinden örnekler veren Abuzer, günümüz gençliğinin peygamberin yolundan gitmesinin önemine değindiği konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Hazreti Peygamber ve Gençlik konulu sinevizyon gösterisi izlendi.

Program sonunda Araban Kaymakamı Emin Bağlı Doç. Dr. Celil Abuzer'e konuşmalarından dolayı teşekkür ederek bir buket çiçek takdim etti.

Programa Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Cumhuriyet Savcıları Sefer Açıkyürek ile Ramazan Demiraslan, Araban İlçe Emniyet Amiri Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, daire amirleri STK temsilcileri, ilçe müftülüğünde görev yapan din görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.