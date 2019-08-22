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Araban'da otomobil devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı

Gaziantep’in Araban ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Ziyaret kırsal mahallesi Çat mevkinde meydana geldi. Adıyaman'ın Besni ilçesi istikametinden Gaziantep'in Araban ilçesi istikametine giden Abdurrahman İzci yönetimindeki 02 FE 517 plakalı otomobil, Araban-Besni karayolunun 7. kilometresindeki Çat Boğazı mevkindeki keskin virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.


Kazada sürücü Abdurrahman İzci ile otomobil içerisindeki sürücünün eşi Habibe izci ile isimleri öğrenilemeyen iki küçük çocuk yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Araban Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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