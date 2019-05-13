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Araban'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Gaziantep’in Araban ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Fakılı grup yolunun yenilenmesi için başlatılan çalışmalar sırasında çıkan toz nedeniyle görüş mesafesi düşen Abdultalip Ataş, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine otomobil taklalar atarak devrildi. Kazada sürücü Abdultalp Ataş, Ali Ataş, Şıho Ataş ile Mehmet Ataş yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralı ambulans ile Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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