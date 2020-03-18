İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araban'da Perşembe pazarında faaliyet durduruldu

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, korona virüsü salgınına karşı perşembe günleri kurulan Perşembe Pazarı’nın geçici süreliğine kapandığını duyurdu.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, korona virüsü salgınına karşı perşembe günleri kurulan Perşembe Pazarı'nın geçici süreliğine kapandığını duyurdu.


Gaziantep'in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Perşembe Pazarı'nın geçici süreliğine faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmeler neticesinde, umuma açık yerlerin hastalığı bulaşma riskine karşı her Perşembe kurulan pazarının geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.